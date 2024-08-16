Жителей Рязанского района предупредили о бесплатной вакцинации животных

Бесплатная вакцинация домашних собак и кошек от бешенства пройдет в субботу, 17 августа, в селе Алеканово. С 09:00 в селе пройдет подворный обход.

Жителей Рязанского района предупредили о бесплатной вакцинации животных. Сообщение об этом появилось в группе службы по контролю за безнадзорными животными.

Бесплатная вакцинация домашних собак и кошек от бешенства пройдет в субботу, 17 августа, в селе Алеканово.

С 09:00 в селе пройдет подворный обход.