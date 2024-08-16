Жириновский предсказал прорыв Украиной российской границы в Курской области
Отмечается, что это произошло во время обсуждения в Госдуме договора о дружбе между Россией и Украиной в декабре 1998 года.
Политик Владимир Жириновский предсказал прорыв Украиной российской границы в Курской области. Об этом пишет «Парламентская газета"ю
Отмечается, что это произошло во время обсуждения в Госдуме договора о дружбе между Россией и Украиной в декабре 1998 года.
«Сегодня вы совершили четвертый раздел Российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском», — сказал Жириновский.
Основатель ЛДПР назвал ратификацию договора «антироссийским актом».