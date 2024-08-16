В Якутске легковушка сбила нескольких подростков, которые шли по обочине дороги

В Якутске легковушка сбила нескольких подростков, которые шли по обочине дороги. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на УМВД по региону.

Отмечается, что мужчина на «Toyota Camry» без госномера знаков, не справился с управлением и сбил группу несовершеннолетних пешеходов, которые шли по обочине дороги.

Кроме того, водитель скрылся с места аварии.

Его задержали. Медосвидетельствование показало, что он был пьян.

В результате ДТП двое подростков получили травмы.