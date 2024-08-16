В выходные в Рязанской области пройдут масштабные рейды Госавтоинспекции
В пятницу, 16 августа, и предстоящие выходные инспекторы будут искать на дорогах нетрезвых водителей.
В выходные в Рязанской области пройдут масштабные рейды Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
В пятницу, 16 августа, и предстоящие выходные инспекторы будут искать на дорогах нетрезвых водителей.
Полицейские просят граждан не оставаться равнодушными и сообщать о пьяных автолюбителях и других грубых нарушениях ПДД.