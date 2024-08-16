В Тюменской области мужчина откусил собутыльнику уши

В Тюменской области мужчина откусил собутыльнику уши. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Инцидент произошел в Ишиме. Согласно материалам дела, осужденный и потерпевший познакомились в одном из магазинов города, после чего вместе решили выпить.

В процессе возник конфликт, в ходе которого потерпевший ударил приятеля по голове бутылкой, а затем стал давить ему руками глаза. В ответ мужчина избил агрессора по голове, а затем откусил у знакомого от каждого уха.

Обвиняемый полностью признал вину и отметил, что его спровоцировали на драку. Мужчины добавили, что проявили агрессию под действием алкоголя и уже примирились.

Суд приговорил тюменца к трем годам и шести месяцам в колонии строгого режима.