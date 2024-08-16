В Сараевском районе пропал 60-летний Владимир Азаренко
С 15 августа 2024 года местонахождение мужчины неизвестно.
В Сараевском районе пропал 60-летний Владимир Азаренко. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт».
15 августа 2024 года мужчина вышел из дома и не вернулся. С этого момента его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 172 см, нормального телосложения, волосы рыжие с проседью, глаза голубые.
Одежда: темно-синий спортивный костюм, клетчатая рубашка, черные кроссовки.
С собой: сине-белый велосипед «Стелс».
Всех, кто знает о пропавшем, просят сообщать любую информацию по телефону горячей линии: