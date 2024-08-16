В Рыбном осудили водителя легковушки, по вине которого пострадал женщина

По данным следствия, в ноябре 2022 года 40-летний водитель легковушки нарушил ПДД, выехал на обочину, попал в яму и врезался в линию электропередач. В результате пострадала женщина, находившаяся в легковушке.

В Рыбном осудили водителя легковушки, по вине которого пострадал женщина. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в ноябре 2022 года 40-летний водитель легковушки нарушил ПДД, выехал на обочину, попал в яму и врезался в линию электропередач.

В результате пострадала женщина, находившаяся в легковушке.

Суд приговорил водителя к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год, с назначением дополнительного наказания в виде лишения прав сроком на 1 год.