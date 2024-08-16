В Ряжске девушка с «розочкой» в руках устроила конфликт с десятками школьников

По словам свидетелей, зачинщицу забрала полиция.

В Ряжске девушка с «розочкой» в руках устроила конфликт с десятками школьников. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили в группе «Подслушано Ряжск» ВКонтакте.

«На меня накинулась вчера толпа, где угрожали и мальчики, и девочки, в достаточно пьяном состоянии», — написала участница потасовки, у которой, по ее заявлениям, есть справка о психическом заболевании.

В комментариях участники стычки рассказали свою версию событий. Согласно ей, к ряжанке подошел юноша, с которым возник словесный конфликт. Затем девушка брызнула молодому человеку в лицо перцовым баллончиком. По словам очевидцев, пострадавшего забрала скорая. Также они сообщили, что дебоширка разбила бутылку, кричала и угрожала подросткам осколками.

По словам свидетелей, зачинщицу забрала полиция.