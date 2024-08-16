Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
23°
Сбт, 17
25°
Вск, 18
27°
ЦБ USD 88.91 0.11 17/08
ЦБ EUR 97.84 -0.48 17/08
Нал. USD 88.20 / 88.97 16/08 18:35
Нал. EUR 97.50 / 98.37 16/08 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
Вчера 16:11
999
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
3 364
В Борках провели соревнования по сапбордингу «Рязанское Лукоморье»
В соревнованиях на сапах участвовали 26 команд, в каждо...
12 августа 11:35
3 416
Условный срок за сделку со следствием. В Рязани вынесли приговор право...
Приговор одному из участников по делу о мошенничестве в...
11 августа 17:35
4 117
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области простились с погибшим на Украине Михаилом Гужвой
В декабре 2023 года ушел на СВО по контракту. 29 мая 2024 года погиб при выполнении боевых задач.

В Рязанской области простились с погибшим на Украине Михаилом Гужвой. Об этом сообщает издание «Спасские вести».

Прощание с погибшим прошло 16 августа в селе Панино. Ему был 41 год.

Михаил родился, а в Казахстане, позже переехал с семьей в Спасский район. Учился в Спасской средней школе № 2, служил в Кремлевском полку в Москве. Окончил строительный техникум, работал строителем.

В декабре 2023 года ушел на СВО по контракту. 29 мая 2024 года погиб при выполнении боевых задач.

Герой награжден орденом Мужества посмертно.

У него остались трое детей.