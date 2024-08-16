В Рязанской области простились с погибшим на Украине Михаилом Гужвой
В декабре 2023 года ушел на СВО по контракту. 29 мая 2024 года погиб при выполнении боевых задач.
В Рязанской области простились с погибшим на Украине Михаилом Гужвой. Об этом сообщает издание «Спасские вести».
Прощание с погибшим прошло 16 августа в селе Панино. Ему был 41 год.
Михаил родился, а в Казахстане, позже переехал с семьей в Спасский район. Учился в Спасской средней школе № 2, служил в Кремлевском полку в Москве. Окончил строительный техникум, работал строителем.
В декабре 2023 года ушел на СВО по контракту. 29 мая 2024 года погиб при выполнении боевых задач.
Герой награжден орденом Мужества посмертно.
У него остались трое детей.