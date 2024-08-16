В Рязанской области появятся быстровозводимые отделения почты

Здания станут доступнее для маломобильной категории граждан. В отделениях запустят востребованные на сельских территориях услуги.

В Рязанской области появятся быстровозводимые отделения почты. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».

В 2024 году в регионе откроют четырех офисов по технологии быстровозводимой конструкции.

Здания станут доступнее для маломобильной категории граждан. В отделениях запустят востребованные на сельских территориях услуги.

Справка:

Быстровозводимые почтовые отделения имеют металлический каркас, стены из сэндвич-панелей, фасад снаружи облицован декоративными панелями. Технология позволяет в короткие сроки строить новые здания.