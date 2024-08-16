В Рязанской области полицейские поймали пьяного водителя на мотоцикле

Мужчина уже не в первый раз садится за руль транспортного средства в нетрезвом виде. Ему грозит уголовная ответственность.

В Рязанской области полицейские поймали пьяного водителя на мотоцикле. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел в пятницу, 16 августа, в Ряжске на улице Свободы.

Отмечается, что инспекторы остановили мотоцикл, под управлением 53-летнего мужчины, у которого имелись характерные признаки алкогольного опьянения.

Освидетельствование показало 1,086 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчина уже не в первый раз садится за руль транспортного средства в нетрезвом виде. Ему грозит уголовная ответственность.