В Рязанской области поймали группу воров, которые вскрывали гаражи

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В Рязанской области поймали группу воров. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники задержали троих жителей региона по подозрению в совершении серии краж со взломом из гаражей. На счету группы не менее 12 эпизодов преступлений, причиненный потерпевшим ущерб составил около 150 тысяч рублей.

С заявлениями в полицию обратились жители Рязанского района. Они рассказали, что в их гаражные боксы проникли неизвестные. Похищенным оказалось разное имущество — бензотриммеры, дорогостоящие инструменты, велосипеды, рыболовные принадлежности, мотошлемы, коптильня и другое. Сотрудники полиции заметили признаки серийности. Кражи совершались ночью, злоумышленники выбирали гаражи с навесными замками, сбивали их специальным инструментом, вещи вывозили на автомобиле и старались не оставлять следов.

Сыщики установили, что к преступлениям причастны двое жителей Рязанской области 27 и 25 лет, ранее судимые за кражи, и 29-летний уроженец Средней Азии — натурализованный гражданин России. Мужчина на своем автомобиле помогал приятелям вывозить похищенное. Участников группы задержали, они признались в содеянном.

Как выяснилось, злоумышленники также вскрыли гараж на улице Магистральной города Рязани, похитили скутер и бензогенератор, которые впоследствии продали.

Большую часть имущества сообщники складировали в арендованном гараже. В этом помещении они планировали заняться ремонтом автомобилей и использовать для этого чужие инструменты. В ходе обыска полицейские изъяли краденые вещи, которые после проведения всех необходимых следственных действий будут возвращены владельцам.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».