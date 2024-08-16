В Рязани засняли «кладоискателей» в Мемориальном парке

«16 августа в парке Аллеи памяти, не стесняясь никого, двое мужчин с женщиной искали закладку. Неоднократно применяли ножик, позже ушли с места», — отметили рязанцы.

В Рязани засняли «кладоискателей» в Мемориальном парке. Видео в редакцию РЗН. Инфо прислали очевидцы.

На кадрах видно, что двое мужчин и женщина копаются в траве.

«16 августа в парке Аллеи памяти, не стесняясь никого, двое мужчин с женщиной что-то искали. Неоднократно применяли ножик, позже ушли с места», — отметили рязанцы.