В Рязани в поликлинике больницы № 11 установят новый флюорограф

Новое оборудование поставят в сентябре этого года.

В Рязани в поликлинике больницы № 11 установят новый флюорограф. Об этом сообщили в группе регионального минздрава в «ВКонтакте».

Новое оборудование поставят в сентябре этого года.

Старый аппарат также останется в работе, его капитально отремонтировали. Помещение, где установят новое диагностическое оборудования, отремонтируют. Кроме того, увеличат площадь комнаты ожидания пациентов.

В планах поликлиники разделить поток пациентов на два «окна»: для оформления документов и для выдачи результатов.

Фото: группа «Министерство здравоохранения Рязанской области» ВКонтакте