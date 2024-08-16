В Рязани в поликлинике больницы № 11 установят новый флюорограф
Новое оборудование поставят в сентябре этого года.
В Рязани в поликлинике больницы № 11 установят новый флюорограф. Об этом сообщили в группе регионального минздрава в «ВКонтакте».
Новое оборудование поставят в сентябре этого года.
Старый аппарат также останется в работе, его капитально отремонтировали. Помещение, где установят новое диагностическое оборудования, отремонтируют. Кроме того, увеличат площадь комнаты ожидания пациентов.
В планах поликлиники разделить поток пациентов на два «окна»: для оформления документов и для выдачи результатов.
Фото: группа «Министерство здравоохранения Рязанской области» ВКонтакте