В Рязани пьяный молодой человек до смерти избил пенсионера

Инцидент произошел в марте этого года. Уголовное дело направили в суд.

В Рязани пьяный молодой человек до смерти избил пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в марте этого года. По данным следствия, 23-летний рязанец выпивал вместе со своим 66-летним знакомым в доме на Касимовском шоссе. В какой-то момент между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого молодой человек начал наносить пенсионеру удары по голове. После драки рязанец скрылся.

Избитого мужчину нашел его сосед. Потерпевший скончался в больнице.

Уголовное дело направили в суд.