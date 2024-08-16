В Рязани объединят две школы

Подготовить и передать документы о реорганизации школы № 56 должны до 1 ноября 2024 года.

В Рязани к школе № 56 на улице Бирюзова, дом № 13а присоединят школу № 74 имени Александра Соколова, которая находится на улице Станкозаводской, дом № 18. Соответствующее постановление опубликовали на сайте горадминистрации.

После объединения учреждение будет назваться школа № 56 «Центр образования» имени Александра Соколова.

Подготовить и передать документы о реорганизации школы № 56 должны до 1 ноября 2024 года.

Директором учреждения останется Ирина Наумова.