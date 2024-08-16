В Рязани бензин с начала года подорожал на 5%

По информации организаций, осуществляющих торговлю нефтепродуктами, это связано с увеличением закупочных цен.

В Рязани бензин с начала года подорожал на 5%. Об этом сообщило Министерство экономического развития региона в комментариях под публикацией Павла Малкова в его Telegram-канале.

«По данным Рязаньстата рост розничных цен на автомобильный бензин в нашей области с начала года составил 5%. Соответствующая динамика наблюдается во всех регионах ЦФО. По информации организаций, осуществляющих торговлю нефтепродуктами, это связано с увеличением закупочных цен», — ответили в ведомстве на вопрос рязанца о ценах на топливо.

Представители министерства добавили, что контроль за ценовой ситуацией осуществляет ФАС и предоставили номер «горячей линии» для связи.