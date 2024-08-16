В России с сентября резко подорожают китайские автомобили
Причиной стали долгие денежные переводы между странами.
В России с сентября резко подорожают китайские автомобили. Об этом
Отмечается, что цены вырастут на 10%. Причиной стали долгие денежные переводы между странами.
По данным издания, некоторые транзакции вообще отменяют и возвращают средства после ужесточения условий работы китайских банков.
Если проблема не решится, то к концу 2024 года на фоне повышения утилизационного сбора стоимость китайских автомобилей поднимется еще раз.