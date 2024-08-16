В России с сентября резко подорожают китайские автомобили

Причиной стали долгие денежные переводы между странами.

В России с сентября резко подорожают китайские автомобили. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что цены вырастут на 10%. Причиной стали долгие денежные переводы между странами.

По данным издания, некоторые транзакции вообще отменяют и возвращают средства после ужесточения условий работы китайских банков.

Если проблема не решится, то к концу 2024 года на фоне повышения утилизационного сбора стоимость китайских автомобилей поднимется еще раз.