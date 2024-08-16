В пять населенных пунктов Белгородской области закроют въезд

Речь идет о части города Шебекино, сел Ясные Зори, Устинка, Лозовое, Пороз, Дроновка, Мокрая Орловка, Вязовое, Репяховка, Графовка, а также хутора Церковный. С 19 августа их жителей отселят и помогут им вывезти имущество.

В пять населенных пунктов Белгородской области закроют въезд. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Речь идет о части города Шебекино, сел Ясные Зори, Устинка, Лозовое, Пороз, Дроновка, Мокрая Орловка, Вязовое, Репяховка, Графовка, а также хутора Церковный. С 19 августа их жителей отселят и помогут им вывезти имущество.

Гладков также отметил, что единовременную выплату пострадавшим жителям белгородской области повысят до 15 тысяч рублей — раньше было 10 тысяч.