В Подмосковье мужчина напал в подсобке на директора магазина и изрезал ее ножом

В Подмосковье мужчина напал в подсобке на директора магазина и изрезал ее ножом. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Подольске. По данным собеседника канала, 25-летний молодой человек бросился с ножом на 39-летнюю управляющую. Злоумышленник нанес ей множество ударов в область грудной клетки, живота, поясницы, а также лица и ягодиц.

Очевидцы остановили нападавшего. Его задержали. Женщину госпитализировали.

Мужчина признал свою вину, его мотивы остаются неизвестными.