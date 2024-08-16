В Петрозаводске мать и отчим насиловали несовершеннолетнюю дочь

В Петрозаводске мать и отчим насиловали несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщает издание «Фактор News».

Девочка рассказала о случившемся школьному психологу, после чего информацию передали в полицию. 33-летнего отчима, неоднократно судимого за воровство, арестовали, он заявил правоохранителям, что ничего не помнит, так как два месяца находился в запое.

В ходе следствия выяснилось, что школьницу также развращала ее мать. Обвиняемая рассказала, что в ту ночь, как и супруг, была пьяной, и на совершение преступления ее подтолкнул именно он.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.