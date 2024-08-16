В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за неделю

В плен сдались 57 украинских военнослужащих.

ВСУ потеряли до 14560 боевиков за неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В плен сдались 57 украинских военнослужащих.

ВС России освободили три населенных пункта.

ПВО сбила вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, а также 543 беспилотника.

Российские военные нанесли 17 групповых ударов по предприятиям ОПК Украины и военным объектам, поразили топливные базы, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации, в том числе наемников.