В Магнитогорске неадекватный мужчина с ножом бросался на машины и людей

В Магнитогорске неадекватный мужчина с ножом бросался на машины и людей. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил Telegram-канал «Shot».

Полуобнаженный местный житель в крови запрыгнул на заднее сидение автомобиля на ходу на пересечении улиц Жукова и Зеленый лог. Во время движения он пересел вперед и уже почти угнал «Ладу», но его сумели остановить.

Затем дебошир проехался на лобовом стекле «Форда» и едва не оторвал машине дворники.

31-летнего нарушителя спокойствия поймали и доставили в отдел полиции.