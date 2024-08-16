В Казани мать склоняла пятилетнюю дочь к сексу с сожителем-мигрантом

В Казани мать склоняла пятилетнюю дочь к сексу с сожителем-мигрантом. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По словам бабушки ребенка, мать брала ее к себя на время. После очередного посещения матери девочка рассказала бабушке, что сожитель матери трогал и целовал ее в интимном месте, а также вводил внутрь маркер и снимал все на камеру. Бабушка пошла в полицию. Во время допроса ребенок рассказал, что мать заставляла ее целовать половой орган мужчины, кормила мылом и избивала.

В телефоне матери девочки правоохранители нашли переписки с мужчинами, которым она отправляла фото обнаженной дочери. Но медэкспертиза показала, что насилия над малышкой не было.