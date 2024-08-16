У рязанца арестовали автомобиль за неоплаченные штрафы

Отмечается, что инспекторы ГАИ в Спасском районе остановили водителя, который имеет задолженность на сумму 139.000 рублей.

У рязанца арестовали автомобиль за неоплаченные штрафы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что инспекторы ГАИ в Спасском районе остановили водителя, который имеет задолженность на сумму 139.000 рублей.

В отношении мужчины будут приняты соответствующие меры, в том числе и наложение ареста на находящееся в его собственности имущество.