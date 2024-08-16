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СК возбудил дело из-за невыплаченной зарплаты работникам скопинского предприятия
По данным следствия, гендиректор предприятия не платил рабочим заработную плату с октября 2023 года по август 2024 года. Его долг перед сотрудниками составил более 300 000 рублей.

СК возбудил дело из-за невыплаченной зарплаты работникам скопинского предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, гендиректор предприятия не платил рабочим заработную плату с октября 2023 года по август 2024 года. Его долг перед сотрудниками составил более 300 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»).

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями исследуется финансово-хозяйственная деятельность предприятия, принимаются меры к погашению задолженности по заработной плате.