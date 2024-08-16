Рязанские полицейские изъяли партию контрафактных сигарет

Отмечается, что незаконный товар нашли в магазине на улице Советской Армии.

Рязанские полицейские изъяли партию контрафактных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что незаконный товар нашли в магазине на улице Советской Армии — всего 598 пачек без специальных марок акцизного сбора РФ.

В ведомстве напомнили, что за приобретение, хранение и сбыт сигарет без специальной маркировки предусмотрена административная и уголовная ответственность.