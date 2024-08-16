Рязанцы пожаловались на яму на площади Мичурина
По словам рязанцев, яму на площади Мичурина не могут заделать уже два месяца.
Рязанцы пожаловались на яму на площади Мичурина. Пост с жалобой появился в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».
По словам рязанцев, яму на площади Мичурина не могут заделать уже два месяца.
«Площадь Мичурина, центр города, заделать яму уже 2 месяца не могут, даже яркий знак и тот весь разломали. Машины колеса в этой яме оставляют и объезжают чуть ли не по тротуару», — отметили рязанцы.