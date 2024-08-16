В рязанской колонии заключенный угрожал напасть на сотрудника ФСИН

Скопинский МСО возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ.

В рязанской колонии заключенный угрожал напасть на сотрудника ФСИН. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил Telegram-канал ведомства.

Скопинский МСО возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ по факту угрозы применения насилия, совершенной в отношении сотрудника СИЗО-2 УФСИН России по Рязанской области.

Инцидент произошел во время проведения профилактической работы.

В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное следствие.