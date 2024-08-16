Руководитель рязанской коммерческой организации украл более 4 млн рублей
Материалы направлены для рассмотрения по существу в Московский районный суд Рязани.
Руководитель рязанской коммерческой организации украл более 4 млн рублей. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемый
Прокурор утвердил обвинительное заключение по ч. 3 ст. 159 (5 эпизодов), ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 159 (4 эпизода), ч. 1 ст. 174.1 (2 эпизода), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 (2 эпизода) УК РФ.
Материалы направлены для рассмотрения по существу в Московский районный суд Рязани.