Руководитель рязанской коммерческой организации украл более 4 млн рублей

Материалы направлены для рассмотрения по существу в Московский районный суд Рязани.

Руководитель рязанской коммерческой организации украл более 4 млн рублей. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый с 15.02.2016 по 27.06.2022 с использованием своего служебного положения похитил деньги физических лиц и коммерческих организаций на общую сумму более 4 млн рублей. Он также легализовал из них 1,4 млн руб.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по ч. 3 ст. 159 (5 эпизодов), ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 159 (4 эпизода), ч. 1 ст. 174.1 (2 эпизода), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 (2 эпизода) УК РФ.

Материалы направлены для рассмотрения по существу в Московский районный суд Рязани.