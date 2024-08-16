РИА Новости: ВСУ готовятся нанести удары по ядерным объектам России

По словам военкора, ВСУ готовятся нанести удары по местам хранения отработавшего топлива АЭС, а также по ядерным объектам России: по Курской и Запорожской АЭС.

ВСУ готовятся нанести удары по ядерным объектам России. Об этом РИА Новости рассказал военкор Хайруллин.

По его словам, ВСУ готовятся нанести удары по местам хранения отработавшего топлива АЭС, а также по ядерным объектам России: по Курской и Запорожской АЭС.

Помимо слов военкора, РИА Новости ссылается на силовые структуры РФ. Там агентству заявили, что ВСУ планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС заряды с боеголовками с радиоактивным веществом.