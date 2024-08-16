Подозреваемому в двойном убийстве на рязанском заводе продлили арест

Напомним, 18 июня на заводе мужчина открыл стрельбу из ружья.

В московском районном суде стрелку на заводе «Рязаньмонтажзаготовка» Михаилу Шарапову продлили содержание в СИЗО.

Отмечается, что содержание продлили до 17 октября.

18 июня на заводе мужчина открыл стрельбу из ружья.

Позже стали известны детали произошедшего. 66-летний поставщик запчастей для «Рязаньмонтажзаготовка» застрелил бухгалтера предприятия и ранил своего племянника на территории завода.

Позже племянник скончался от полученных травм в ОКБ.

Потом родственница стрелка рассказала РЗН. Инфо, почему тот совершил преступление.