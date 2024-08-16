Минюст внес в реестр иноагентов четыре Telegram-канала

Telegram-каналы BRIEF Важное*, BRIEF*, «Незыгарь» *, а также «Сирена» * внесли в реестр иноагентов. По данным Минюста, они распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей.