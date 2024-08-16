Минюст внес в реестр иноагентов четыре Telegram-канала
Telegram-каналы BRIEF Важное*, BRIEF*, «Незыгарь» *, а также «Сирена» * внесли в реестр иноагентов. По данным Минюста, они распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей.
Минюст внес в реестр иноагентов четыре Telegram-канала. Об этом сообщает на сайте министерства.
Telegram-каналы BRIEF Важное*, BRIEF*, «Незыгарь» *, а также «Сирена» * внесли в реестр иноагентов. По данным Минюста, они распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей.
Также в список иноагентов включен заместитель главного редактора телеканала «Дождь» * Ренат Давлетгильдеев.
* внесены в реестр иноагентов на территории РФ