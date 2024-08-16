Лукашенко заявил, что в случае агрессии против Белоруссии Россия введет войска

«Россия, по нашему договору, вводит свои подразделения в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая… война против этих зверей», — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае агрессии против государства Россия введет войска. Об этом пишет RT со ссылкой на издание БЕЛТА.

«Россия, по нашему договору, вводит свои подразделения в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая… война против этих зверей», — сказал он.