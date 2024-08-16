Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 17-18 августа

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В художественном музее артисты филармонии представят музыкально-поэтическую программу «Больше, чем поэт».

В арт-клубе «Площадка» выступит самая популярная ска-панк группа России в Европе Plush Fish.

В Зеленом театре состоится концерт «Люблю тебя, моя Россия!» народного песенного ансамбля «Никулинка».

В поселке Прибрежный Шиловского района состоится уже ставший традиционным, 13 историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни».

В «М5 Молл» пройдет детский праздник «Сладости-Радости».

В «Фотодоме» откроется 6 сезон ежегодной выставки современного искусства «Параллели» с подзаголовком «Без названия».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».