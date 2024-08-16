Газовики пресекли незаконную врезку в газопровод в селе Коростово Рязанского района

Специалисты компаний «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Газпром газораспределение Рязанская область» пресекли несанкционированную врезку в действующую систему газоснабжения в селе Коростово Рязанского района. Причиненный ущерб составил более 300 тысяч рублей. Потребителю ограничили газоснабжение.

Материалы в отношении нарушителя направлены в ОМВД по Рязанскому району для привлечения к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа).

Всего с начала 2024 года газовики выявили более 40 фактов несанкционированного отбора газа. Суммарный ущерб составил более три млн рублей.

В компании напомнили, что незаконные подключения к газовым сетям — угроза жизни и здоровью людей. Следует помнить, что последствия могу быть самые печальные — пожары, взрывы, отравления угарным газом, гибель людей.

Кроме того, за несанкционированное подключение к газовым сетям и незаконное потребление газа законодательством предусмотрены административная и уголовная ответственность. Гражданам, ранее привлеченным к административной ответственности, за повторное самовольное подключение к газопроводу грозит уголовная ответственность.