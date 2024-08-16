«Единая Россия» отправила в Курскую область гуманитарную помощь жителям

Как сообщает сайт ER.ru, партия передает бытовую технику, продукты, воду, одежду, стройматериалы — всё необходимое для работы ПВР, поддержки жителей в населённых пунктах региона, помощи в восстановлении жилых домов

В гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области задействованы уже более 60 региональных отделений партии.

В два самых крупных пункта временного размещения врио секретаря Генсовета вместе с волонтёрами «Единой России» и МГЕР доставил холодильники, микроволновые печи, бытовую химию, фрукты и сладости для детей.

«В большинстве ПВРов созданы все условия, чтобы людям было комфортно. Стараемся регулярно закрывать возникающие бытовые потребности, а также оборудуем пункты временного размещения, работа которых только начинается. Конечно, очень нужна помощь волонтеров. Сейчас в Курске около 70 активистов „Молодой Гвардии“, „Волонтерской Роты“. Они помогают маршрутизировать поток людей, сортируют и выдают гуманитарную помощь, занимаются адресными заявками. Здесь активисты практически со всей страны — от наших южных территорий и заканчивая Дальним Востоком. И их количество с каждым днём увеличивается», — отметил временно исполняющий полномочия секретаря Курского отделения «Единой России» Владимир Якушев.

Жители Курской области также могут получить гуманитарную помощь в штабе общественной поддержки «Единой России».

«Сюда обращаются те, кто переехал из приграничных населенных пунктов к родным и близким. Волонтеры выдают продуктовые наборы, уточняют, какие еще есть потребности», — рассказал врио секретаря Генсовета партии.

Передают гуманитарную помощь и курским медикам. В областную клиническую больницу доставили рации, бытовую технику, продукты и воду.

Помимо этого, «Единая Россия» передает адресную помощь в Рыльск , а молодогвардейцы помогают вывезти людей из обстреливаемого населенного пункта.

«Один из основных вопросов сейчас — организации логистики волонтеров. Два автомобиля партия для работы нашего распределительного центра уже предоставила. Поступят еще 10 машин для доставки гуманитарной помощи и эвакуации жителей», — рассказал Якушев.

Он подчеркнул, что партия продолжит оказывать максимальную поддержку жителям Курской области.

«Наша задача — помочь людям. Мы занимаемся этим с первых часов атаки ВСУ на регион. Во всех субъектах РФ, куда выезжают куряне, их встречают наши волонтеры, помогают разместиться, получить консультации и, при необходимости, пройти обследования врачей. При поддержке общественных организаций и благотворительных фондов организуем отдых для детей из Курской области», — сказал Владимир Якушев.

Врио секретаря Генсовета подчеркнул, что партия будет оказывать поддержку до тех пор, пока она требуется.