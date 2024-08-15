ВС России восстановили контроль над населенным пунктом в Курской области

Отмечается, что потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 340 человек и 19 единиц бронетехники.

ВС России восстановили контроль над населенным пунктом в Курской области. Об этом сообщило Минобороны.

По данным министерства, контроль восстановили над селом Крупец.

Отмечается, что потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 340 человек и 19 единиц бронетехники.

Также российские военные сорвали очередные атаки противника, ударом «Искандера» в районе населенного пункта Лубны в Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков.