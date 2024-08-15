ВС РФ освободили населенный пункт Ивановка в ДНР
Помимо этого, ударами российских военных были поражены склад ракетного вооружения, место хранения безэкипажных катеров и стоянка топливозаправщиков.
ВС РФ освободили населенный пункт Ивановка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Помимо этого, ударами российских военных были поражены склад ракетного вооружения, место хранения безэкипажных катеров и стоянка топливозаправщиков.
Также российские средства ПВО за сутки сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS и 35 украинских беспилотников.
Потери украинских войск за сутки составили до 1845 человек.