В зоне СВО погиб выпускник рыбновской школы-интерната

Прощание с погибшим пройдет в пятницу 16 августа. В 11:00 состоится отпевание в церкви Ионна Кронштадтского на улице Татарской в Рязани. Белякова похоронят на Проеображенском кладбище.

В зоне СВО погиб выпускник рыбновской школы-интерната. Об этом сообщается в официальной группе школы «Вконтакте».

Алексей Беляков погиб 3 августа при выполнении боевой задачи в зоне СВО. Ему было 27 лет.

Прощание с погибшим пройдет в пятницу 16 августа. В 11:00 состоится отпевание в церкви Ионна Кронштадтского на улице Татарской в Рязани. Белякова похоронят на Проеображенском кладбище.

«Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям в связи со скоропостижным уходом из жизни Алексея Белякова. Светлая память о защитнике Отечества навсегда останется в наших сердцах», — написали в некрологе.