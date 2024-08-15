Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
21°
Птн, 16
23°
Сбт, 17
25°
ЦБ USD 90.01 -2.65 15/08
ЦБ EUR 100.31 -0.25 15/08
Нал. USD 88.50 / 89.11 15/08 16:55
Нал. EUR 97.50 / 98.78 15/08 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
1 час назад
128
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
2 430
В Борках провели соревнования по сапбордингу «Рязанское Лукоморье»
В соревнованиях на сапах участвовали 26 команд, в каждо...
12 августа 11:35
2 628
Условный срок за сделку со следствием. В Рязани вынесли приговор право...
Приговор одному из участников по делу о мошенничестве в...
11 августа 17:35
3 370
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В рязанской ОКБ испытали новый способ лечения ожогов
Отмечается, что с его помощью удалось добиться сокращения сроков заживления без оперативного лечения, а также хорошего косметического результата эпителизации.

В рязанской ОКБ испытали новый способ лечения ожогов. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

В ОКБ испытали эффективность и безопасность применения медицинского изделия «Покрытие раневое на основе коллаген-ламининовой матрицы N». Его применяют для лечения ожогов.

Отмечается, что с помощью данного покрытия удалось добиться сокращения сроков заживления без оперативного лечения, а также хорошего косметического результата эпителизации.