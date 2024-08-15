В рязанской ОКБ испытали новый способ лечения ожогов

Отмечается, что с его помощью удалось добиться сокращения сроков заживления без оперативного лечения, а также хорошего косметического результата эпителизации.

В рязанской ОКБ испытали новый способ лечения ожогов. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

В ОКБ испытали эффективность и безопасность применения медицинского изделия «Покрытие раневое на основе коллаген-ламининовой матрицы N». Его применяют для лечения ожогов.

Отмечается, что с помощью данного покрытия удалось добиться сокращения сроков заживления без оперативного лечения, а также хорошего косметического результата эпителизации.