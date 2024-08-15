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В Рязанской области задержали двух наркозакладчиц
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

В Рязанской области задержали двух наркозакладчиц. Об этом в четверг, 15 августа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили двоих жительниц Касимова, которые работали на нелегальный наркомагазин. Оперативники задержали девушек 19 и 20 лет. Как выяснилось, приятельницы вместе проживали в квартире, там же расфасовывали и хранили запрещенные вещества. В жилище изъяли 84 г синтетических наркотиков двух видов, электронные весы и большое количество зип-пакетов.

Злоумышленницы признались в противоправной деятельности. В их присутствии на улицах Касимова полицейские дополнительно изъяли из двух схронов свертки с наркотиками.

Общий вес составил 148 г «синтетики».

По предварительной информации, девушки привозили наркотики из Рязани и распространяли через закладки в Касимове, Сасове и Шилове.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.