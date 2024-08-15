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В Рязанской области с 17 августа открывается сезон летне-осенней охоты
Отмечается, что охотиться разрешается на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь до 30 ноября, на боровую дичь — до 31 декабря.

В Рязанской области с 17 августа открывается сезон летне-осенней охоты. Об этом сообщает региональное министерство природопользования.

Отмечается, что охотиться разрешается на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь до 30 ноября, на боровую дичь — до 31 декабря.

Охотникам напоминают о необходимости соблюдения правил хранения и использования оружия: во время выходов в лес требуется иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретное охотхозяйство. Ружье требуется перевозить в чехле, разряженным и отдельно от патронов.