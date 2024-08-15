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В Рязани рецидивист ограбил пенсионерку ради покупки алкоголя
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

В Рязани рецидивист ограбил пенсионерку ради покупки алкоголя. Об этом в четверг, 15 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 60-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой неизвестного грабителя. В позднее время пенсионерка шла к себе домой по улице Качевской, в это время к ней подошел мужчина и под угрозой расправы отобрал у нее мобильный телефон. Потерпевшая смогла описать внешность грабителя.

В ходе рейда оперативники уголовного розыска заметили мужчину со схожими приметами, остановили его и доставили в отдел полиции. Заявительница опознала в нем похитителя. Задержанный оказался ранее судимым за кражи 26-летний жителем Рязани. Он сознался в содеянном и пояснил, что похищенный телефон продал, а деньги потратил на алкоголь.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».