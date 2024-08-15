В Рязани на Новой столкнулись ГАЗель и легковушка

Один человек получил травмы.

В Рязани на Новой столкнулись ГАЗель и легковушка. Об этом в четверг, 15 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась 14 августа, примерно в 10:15 возле дома № 69. 58-летний рязанец за рулем автомобиля ВАЗ 2111 столкнулся с автомобилем ГАЗ 2747-00010 под управлением 47-летнего местного жителя.

В результате ДТП водитель ВАЗа с различными травмами обращался за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее очевидцы сообщили, что в центре Рязани столкнулись легковушка и ГАЗель.