В России вырастет стоимость техобслуживания автомобилей на 10%

Отмечается, что подорожание ожидается в декабре 2024 года, одной из причин стала инфляция и недостаток квалифицированных кадров.

В России вырастет стоимость техобслуживания автомобилей на 10%. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на эксперта Татьяну Овчинникову. По ее словам, средний процент повышения не будет ниже 6-10%.

Отмечается, что подорожание ожидается в декабре 2024 года, одной из причин стала инфляция и недостаток квалифицированных кадров.