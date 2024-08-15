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В России продукты подорожают на 5-40% к осени
Заметнее всего вырастут в цене кондитерские изделия.

В России продукты подорожают на 5-40% к осени. Об этом пишет «Коммерсант».

Производители начали массово поднимать закупочные цены из-за высокой инфляции, дорогих кредитов, растущих расходов на логистику, дефицита персонала и подорожавшего сырья.

Заметнее всего подорожают кондитерские изделия. На рынок шоколада продолжает влиять резкий рост цен на какао, связанный со снижением его производства из-за засухи в Западной Африке.

Предположительно, магазины не будут резко поднимать цены вслед за поставщиками, а повысят их в несколько этапов.