В России продукты подорожают на 5-40% к осени
Заметнее всего вырастут в цене кондитерские изделия.
В России продукты подорожают на 5-40% к осени. Об этом пишет «Коммерсант».
Производители начали массово поднимать закупочные цены из-за высокой инфляции, дорогих кредитов, растущих расходов на логистику, дефицита персонала и подорожавшего сырья.
Заметнее всего подорожают кондитерские изделия. На рынок шоколада продолжает влиять резкий рост цен на какао, связанный со снижением его производства из-за засухи в Западной Африке.
Предположительно, магазины не будут резко поднимать цены вслед за поставщиками, а повысят их в несколько этапов.