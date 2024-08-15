В России предложили ввести биометрический контроль за мигрантами на границе

По мнению авторов инициативы, после правонарушений и депортации иностранцы меняют буквы в написании фамилии, и затем снова приезжают в РФ.

В России предложили ввести биометрический контроль за мигрантами на границе. Об этом сообщили «Известия».

Законопроект внесен в Госдуму. Если его примут, всем иностранцам придется проходить дактилоскопию и фотографироваться при въезде.

Сейчас приезжающие проходят биометрию в течение 30 или 90 дней со дня въезда, в зависимости от цели прибытия.

Отмечается, что некоторые пренебрегают этой процедурой. По мнению авторов инициативы, после правонарушений и депортации иностранцы меняют буквы в написании фамилии, и затем снова приезжают в Россию.

Благодаря биометрии это хотят исключить.