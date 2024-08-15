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В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до +6 градусов
В пятницу, 16 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до +6 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 16 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, днем местами порывы могут достигать 11-16 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью опустится до +6, +11 градусов, днем поднимется до +20, +25 градусов.