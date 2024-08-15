В Нижневартовске мать привязала 3-летнего ребенка к кровати и ушла из дома
В Нижневартовске мать привязала 3-летнего ребенка к кровати и ушла из дома. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил Telegram-канал «ЧП сегодня. Россия».
24-летняя девушка работает мастером маникюра. Она привязала сына к мебели и ушла. Мальчик забрался на подоконник и начал выкидывать из окна восьмого этажа вещи. Это увидел прохожий и бросился спасать ребенка.
Он нашел нужную квартиру, выломал дверь и дожидался полицейских.
Правоохранители отыскали мать-одиночку. Она отказалась сообщить, куда уходила из квартиры.
Ребенок под присмотром инспектора по делам несовершеннолетних.